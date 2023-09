Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Kollision im Einmündungsbereich mit einer Verletzten.

Lippe (ots)

An der Einmündung Fürstenallee / Steinweg ereignete sich am Freitagnachmittag (01.09.2023) gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 20-Jähriger aus Schlangen fuhr mit seinem BMW auf der Fürstenallee in Richtung Schlangen. An der Einmündung zum Steinweg beabsichtigte eine vor ihm fahrende Autofahrerin nach links abzubiegen, so dass sie hielt, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der BMW-Fahrer überholte diese links und prallte auf der Fahrstreifen des Gegenverkehrs frontal mit einer 36-Jährigen aus Schlangen zusammen, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Gauseköte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam sie nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der 20-Jährige angab, es würde ein Defekt an seiner Bremse vorliegen, wurde der BMW zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die Fürstenallee blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 17.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell