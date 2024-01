Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Eine 82-jährige Emsdettenerin ist am Mittwoch (03.01.24) mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 20.05 Uhr auf der Kettelerstraße in Fahrtrichtung Sinninger Straße. In Höhe der Hausnummer 4 wollte sie auf die dortige Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen, dass der Bordstein in dem Bereich noch nicht abgesenkt war und stürzte. Die 82-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt geschätzt bei etwa 200 Euro.

