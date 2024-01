POL-ST: Laer, Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenkirchen (ots) - Am Mittwoch (03.01.2024) sind in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kastanienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist bislang unklar. Wer Hinweise zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei ...

