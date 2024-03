Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Nordwalde, Transporter aufgebrochen und Aufbruchsversuch

Greven, Nordwalde (ots)

In Greven haben unbekannte Täter versucht, ein Handwerkerfahrzeug aufzubrechen - sie wurden gestört und flüchteten. In Nordwalde wurde ein Firmentransporter aufgebrochen. An der Falkenstraße in Greven-Reckenfeld, in der Nähe der Elsterstraße, machten sich Unbekannte am späten Samstagabend (16.03.24) gegen 23.25 Uhr an einem Handwerkerwagen zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die offenbar versuchten, eine Scheibe des Renault Traffic einzuschlagen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, stiegen sie in einen unbekannten Pkw und flüchteten. Eine Beschreibung der Unbekannten oder des Fluchtfahrzeugs liegt nicht vor. Am Greßkamp in Nordwalde öffneten Unbekannte gewaltsam die Schiebetür eines VW-Transporters. Dies geschah zwischen Samstagabend, 20.00 Uhr und Sonntag (17.03.24), 12.00 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, für Greven unter 02571/928-4455, für Nordwalde in Steinfurt unter 02551/15-4115.

