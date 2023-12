Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 31.12.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Brand im Mehrfamilienhaus

Aurich - Am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr, wurde zunächst ein Zimmerbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Skagerrakstraße hatte sich der Brand bereits auf weitere Teile des Gebäudes ausgebreitet. Das Feuer konnte durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Trotzdem entstand ein Gebäudeschaden von ca. 250.000 Euro. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Bewohner in dem Teil des Mehrfamilienhauses aufhielten, kam es zu keinem Personenschaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar.

Taxi-Rechnung nicht bezahlt

Aurich - Ein 52-jähriger Mann aus Aurich wollte sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, mit dem Taxi von der Auricher Innenstadt zu seiner Wohnanschrift in die Egelser Straße fahren lassen. Am Zielort stellte sich heraus, dass der Mann den fälligen Fahrpreis nicht bezahlen konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeibeamte beleidigt

Südbrookmerland - Zwei Polizeibeamte der Auricher Polizei befanden sich am Sonntagmorgen im Rahmen einer Unfallaufnahme im Bereich einer Gaststätte in der Ekelser Straße. Ein 22-jähriger, alkoholisierter Mann aus Berumbur mischte sich in die Situation ein und beleidigte die Polizeibeamten massiv. Ferner verweigerte er zunächst die vollständige Herausgabe seiner Personalien. Mehrere Verfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Aurich - Am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Leerer Landstraße durch. Es stellte sich heraus, dass der 48-jährige PKW - Führer aus Großheide unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

PKW beschädigt

Pewsum - Am Samstagmittag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Handelsstraße in Pewsum. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest. Aufgrund des Schadensbild ist davon auszugehen, dass jemand mit einem Einkaufswagen gegen den Pkw gefahren ist. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden, Tel.: 04931/9210, zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Esens - Am frühen Samstagabend, gegen 17:15 Uhr, kam es in Esens zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Esens bog vom Wolder Weg auf die Norder Straße ein und übersah hierbei den 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Wittmund. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Pkw des 33-Jährigen Mannes im angrenzenden Entwässerungsgraben zum Stehen kam. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell