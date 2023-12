POL-AUR: Aurich - Versammlung im Stadtgebiet ohne besondere Vorkommnisse

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Versuchter Pkw-Aufbruch Am Sonntag kam es in Norden zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Ein bislang Unbekannter machte sich gegen 15.15 Uhr in der Straße Am Markt an der Fensterscheibe eines geparkten Opel Astra zu schaffen. Der Täter wurde bei der Tat gestört und flüchtete auf einem Fahrrad. Er wird ...

