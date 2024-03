Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, 12-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Westerkappeln (ots)

Am Montagnachmittag (18.03.) ist es gegen 15.55 Uhr auf der Langenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen Fußgänger gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Recke fuhr mit seinem Audi auf der Langenbrücker Straße in Richtung Mettener Straße. An der Bushaltestelle Ahlemeyer hielt zu dieser Zeit ein Schulbus, an dem der 26-Jährige vorbeifuhr. In dem Moment lief der 12-Jährige hinter dem Schulbus auf die Straße und vor das Auto. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch mal alle Autofahrer: Reduzieren Sie bitte immer Ihre Geschwindigkeit, wenn Sie sich einem haltenden Schulbus nähern und seien Sie jederzeit bremsbereit. Es kann immer wieder passieren, dass Kinder unvermittelt hinter Bussen auftauchen, um über die Straße zu laufen.

