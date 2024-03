Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Diebstahl aus Pkw, Täter erbeuten Werkzeuge

Lienen (ots)

In der Zeit zwischen Montag (18.03.), 20.00 Uhr und Dienstag (19.03.), 06.00 Uhr haben unbekannte Täter in Lienen zwei Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet. Am Thieplatz schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Ford Transit ein, der vor einem Mehrfamilienhaus parkte. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro. Am Transit entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 2.000 Euro. An der Industriestraße, in der Nähe des Malepartuswegs, schlugen Unbekannte an einem Mercedes-Benz Sprinter eine Seitenscheibe ein. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter auch hier Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro. Am Mercedes-Benz entstand ein Schaden von geschätzt etwa 1.500 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

