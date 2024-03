Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhäuser

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (19.03.) in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. In einem der Häuser machten die Täter Beute. An der Straße Josefshöhe, Ecke Münsterstraße hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 07.00 Uhr bis 14.45 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Uhr im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. In der Zeit zwischen 06.30 Uhr bis 19.00 Uhr waren Unbekannte an der Straße Treppkesberg, Ecke Osterberg aktiv. Hier hebelten sie ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten die Täter ebenfalls die Räumlichkeiten. Ob hier etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

