Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbrüche in Gärtnereien

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 09.03.2024 auf Sonntag, 10.03.2024, wurde in der Straße "Niederfeld" in zwei Gärtnereien eingebrochen. In einer Gärtnerei brachen die Unbekannten ein Fenster auf um in das Gebäude zu gelangen. Ein Tresor, welcher sich in einem Büroraum befand, wurde brachial aufgebrochen und aus diesem Bargeld entwendet. In einer weiteren Gärtnerei, welche sich in unmittelbarer Nähe befindet, wurde eine Tür aufgehebelt um in das Gebäude zu gelangen. Aus dieser Gärtnerei wurde ein kompletter Möbeltresor entwendet, in welchem sich Bargeld befand.

