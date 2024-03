Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Pkw-Fahrerin gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 08.55 Uhr, kollidierte in der Bühlstraße eine Pkw-Fahrerin mit einem 17-jährigen Fahrradfahrer. Beide befuhren die Müllheimer Straße von Haltingen kommend. Der 17-Jährige befuhr dabei den Fahrradweg und wollte die Bühlstraße überqueren. Die Pkw-Fahrerin bog von der Müllheimer Straße in die Bühlstraße ab, übersah dabei den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Beide Beteiligten stand vermutlich unter Schock, unterhielten und trennten sich nach einem kurzen Gespräch ohne gegenseitig die Personalien ausgetauscht zu haben. Erst in der Kantstraße bemerkte der Radfahrer starke Schmerzen in der Schulter und informierte die Polizei sowie den Rettungsdienst. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun die Pkw-Fahrerin. Diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu der Pkw-Fahrerin geben können. Die Pkw-Fahrer sei etwa 50 Jahre alt, habe kurze braune Haare und habe alemannisch gesprochen. Sie sei mit einem Kleinwagen unterwegs gewesen.

