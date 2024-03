BPOL NRW: Spürbarer Personalzuwachs für die Bundespolizei Münster

Oberhausen (ots) - Im Oberhausener Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten am Dienstagnachmittag (05. März) um 16.30 Uhr, einen Mann (37) fest, gegen den gleich zwei Haftbefehle bestanden. Gesucht wurde nach ihm wegen Diebstahl, Betrug in zwei Fällen und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Beamten übergaben den Verurteilten an eine Justizvollzugsanstalt. Der 37-jährige ...

