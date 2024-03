Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Oberhausen Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Gesuchten mit zwei Haftbefehlen fest

Oberhausen (ots)

Im Oberhausener Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten am Dienstagnachmittag (05. März) um 16.30 Uhr, einen Mann (37) fest, gegen den gleich zwei Haftbefehle bestanden. Gesucht wurde nach ihm wegen Diebstahl, Betrug in zwei Fällen und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Beamten übergaben den Verurteilten an eine Justizvollzugsanstalt.

Der 37-jährige Deutsche wurde im Oberhausener Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Essen den Mann in zwei Fällen zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Wegen eines Diebstahles sowie Betruges in zwei Fällen verurteilte ihn das Gericht zu einer Restfreiheitsstrafe von insgesamt 184 Tagen. Zudem wurde er aufgrund eines Wohnungseinbruchdiebstahls mit versuchtem Diebstahl zu einer Restfreiheitstrafe von 324 Tagen verurteilt.

Nach zweifelsfreiem Personalienabgleich wurden dem 37-Jährigen die Haftbefehle eröffnet. Anschließend verbrachten ihn die Beamten in die nächste Justizvollzugsanstalt.

