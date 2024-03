Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im ICE am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagmittag, 05.03.2024 überprüfte die Bundespolizei Reisende im grenzüberschreitenden ICE von Arnheim nach Oberhausen. Gegen 12:00 Uhr wurden auch die Personalien eines 31-jährigen Deutschen auf Höhe des Bahnhofs Emmerich überprüft. Bei dem Abgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Köln mit einem Haftbefehl wegen eines Strafbefehls vom Amtsgericht Köln sucht. Hiernach wurde er im Jahr 2022 wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Der Gesuchte wurde verhaftet und zur Bundespolizei nach Oberhausen gebracht. Bei der Durchsuchung der Person konnten 150 Gramm (brutto) Ketamin und 2 Gramm (brutto) Methamphetamin (Crystal) sichergestellt werden. Hierfür muss der Mann sich in einem gesonderten Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, beziehungsweise nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Da der Gesuchte die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlen konnte, durfte er nach Rücksprache mit der Zollfahndung und der Staatsanwaltschaft seine Reise fortsetzen.

