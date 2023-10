Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagabend gegen 18.40 Uhr auf der L609 ein 17 Jahre alter Radfahrer, als er mit einem Pkw kollidierte. Ein 49-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die L609 von Waldbronn in Richtung der Autobahnanschlussstelle Karlsbad, etwa in Höhe der L623 überquerte der Radfahrer die Strecke von Palmbach kommend. Der Radfahrer wurde vom Audi erfasst und durch die Kollision schwer verletzt, er musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke für zwei Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion aufgenommen. Zeugen, die vor allem Angaben zur genauen Fahrtrichtung des Radfahrers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 944840 zu melden.

Michael Flohr / Führungs- und Lagezentrum

