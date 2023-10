Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Pkw contra Pkw - Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit unklarem Hergang und vier Leichtverletzten

Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw am Donnerstagabend in Bruchsal wurden vier Personen leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme zufolge fuhr ein mit drei Personen besetzter Audi gegen 20:20 Uhr auf der Bundesstraße 35 aus Forst kommend in Richtung Bruchsal. An der Kreuzung zur Kammerforststraße kollidierte der Audi mit einem entgegenkommenden VW, welcher nach links in die Kammerforststraße einbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW ins Schleudern und kam in einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich sowohl die drei Insassen des Audi als auch der Fahrer des Volkswagen leichte Verletzungen zu.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.

