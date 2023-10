Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kind bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - Kind bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Ein 9-jähriger Junge wurde am Freitagmorgen bei einer Kollision mit einer Straßenbahn nahe der Haltestelle Badeniaplatz leicht verletzt.

Der Junge fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 08:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Friedrich-Weick-Straße. Am Bahnübergang in der Wilhelm-Leuschner-Straße missachtete das Kind offenbar das Rotlicht und überquerte die Gleise. Eine heranfahrende Straßenbahn erfasst in der Folge das Fahrrad des 9-Jährigen, sodass dieser zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Vom alarmierten Rettungsdienst wurde das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er zwischenzeitlich bereits wieder verlassen konnte.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell