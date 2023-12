POL-SO: Straßensperrung missachtet

Bad Sassendorf (ots) - Am 18. Dezember kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Lohweg, in Höhe der Hausnummer 2. Eine 80-jährige Frau aus Bad Sassendorf rangierte auf dem dortigen Parkplatz mit ihrem VW aus einer Parklücke und touchierte einen in der gegenüberliegenden Parkbucht abgestellten dunklen Mercedes. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die 80-Jährige wartete zunächst auf den Fahrzeugführer des geparkten Pkw mit Soester Kennzeichenfragment. ...

mehr