Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Jugendlicher auf 125er Motorrad wird leicht verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.04.2024, gegen 12:45 Uhr, hat sich ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall auf der L 157 zwischen Ühlingen und Birkendorf leicht verletzt. Der 16-Jährige war auf einem 125er Motorrad ausgangs einer Kurve zu Fall gekommen. Er rutschte über die Gegenfahrbahn unter einer Schutzplanke hindurch. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrad des jungen Mannes entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz.

