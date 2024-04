POL-FR: Schwörstadt: Unfall in der Bergstraße - unklarer Unfallhergang - Traktorfahrer als Zeuge gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 24.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 12.55 Uhr, wurde Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einer Schule in der Austraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Auch am Mittwoch, 24.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ebenfalls ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen in der Fußgängerzone in der ...

