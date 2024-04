Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Einbruch in Straßenbaufirma

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.04.2024, gegen 01.20 Uhr, flexten Unbekannte ein Sicherungsgitter vor einem Fenster ab und schlugen das Fenster ein, um in das Gebäude einer Straßenbaufirma in der Märkter Straße zu gelangen. Im Gebäude versuchten die Unbekannten einen Tresor zu öffnen, was nach bisherigen Erkenntnissen nicht gelang. Eine sofortige Fahndung nach den Unbekannten verlief ergebnislos.

