POL-OF: Roadpol - Speedmarathon 2024 / Polizei gibt Blitzstellen bekannt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Einbrecher in Baumarkt unterwegs - Gründau/Lieblos (cb) Dreiste Einbrecher drangen am Montag, gegen 1.10 Uhr, in einen Baumarkt in der Rudolf-Walther-Straße (einstellige Hausnummern) ein und klauten drei Selbstzahlautomaten. Ersten Erkenntnissen nach öffneten die Langfinger gewaltsam die Eingangstüren und gelangten so in den ...

mehr