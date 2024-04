Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher in Baumarkt unterwegs und Einbrecher hebeln Bürotüren auf

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher in Baumarkt unterwegs - Gründau/Lieblos

(cb) Dreiste Einbrecher drangen am Montag, gegen 1.10 Uhr, in einen Baumarkt in der Rudolf-Walther-Straße (einstellige Hausnummern) ein und klauten drei Selbstzahlautomaten. Ersten Erkenntnissen nach öffneten die Langfinger gewaltsam die Eingangstüren und gelangten so in den Markt. Im dortigen Kassenbereich zerstörten sie einen Selbstzahlautomaten und flüchteten anschließend mit drei weiteren dieser Automaten in unbekannte Richtung. Die Beamten des Einbruchkommissariats in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Einbrecher hebeln Bürotüren auf - Biebergemünd/Kassel

(jm) Einbrecher verschafften sich am Sonntag Zugang zu einer Firma in der Straße "In der Strutt" und hebelten die dortigen Bürotüren auf. Zwischen 5 und 22.50 Uhr gelangten die Unbekannten vermutlich über ein Rolltor in die Produktionshalle und anschließend zu den Büroräumen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen sowie Schränke. Zudem hebelten die Eindringlinge einen Getränkeautomaten auf. Noch ist unklar, ob die Täter auch Wertgegenstände mitgenommen haben. Die Kripo in Hanau bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 15.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

