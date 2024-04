Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 35-Jähriger greift Bundespolizisten an und landet im Gewahrsam

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Montag (8. April) störte ein Mann wiederholt eine Maßnahme der Bundespolizei. Als dieser die Beamten schließlich zum Revier begleiten sollte, schlug und trat er nach diesen und beschimpfte sie.

Gegen 3:40 Uhr führten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund eine Personenkontrolle durch. Währenddessen stieß ein unbeteiligter 35-Jähriger zu der Kontrollsituation hinzu und unterbrach die Einsatzkräfte immer wieder. Der Aufforderung, sein Verhalten zu unterlassen, kam der deutsche Staatsbürger nicht nach. Als die Beamten ihn daraufhin einer polizeilichen Kontrolle unterzogen, reagierte er äußerst aggressiv. Da er sich gegenüber den Einsatzkräften weder ausweisen konnte, noch mündliche Angaben zu seinen Personalien machen wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass er der Bundespolizeidienststelle zugeführt wird. Als er daraufhin versuchte zu flüchten, ergriffen die Polizisten ihn an den Armen und führten ihn so zu den Wachräumen. Auf dem Weg dorthin schlug und trat der Aggressor immer wieder um sich, versuchte sich gewaltsam aus den Griffen der Uniformierten zu lösen und schrie lautstark herum. Eine Beamtin zog sich bei der Tathandlung eine leichte Verletzung am Arm zu, blieb aber weiterhin dienstfähig.

In der Bundespolizeiwache konnte die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt werden. Überprüfungen ergaben, dass er bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung trat. Bei einer Durchsuchung beleidigte der aggressive Mann die Einsatzkräfte mehrfach und verhielt sich anhaltend unkooperativ.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Wohnungslose festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt. Zudem wird er sich nun wegen tätlichen Angriffes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung verantworten müssen.

