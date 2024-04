Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Bahnhof Gütersloh erneut einen mehrfach gesuchten Mann

Gütersloh (ots)

Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 28-Jährigen hat die Bundespolizei am Bahnhof in Gütersloh verhaftet.

Am Montagabend (8. April) trafen ihn die Beamten am Bahnhof an. Ihnen war bekannt, dass gegen den Mann ein Vorführungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld bestand. Er wurde als Zeuge zu einer gefährlichen Körperverletzung gesucht, weil er ohne Angabe von Gründen nicht zur Vernehmung erschienen war. Im April vergangenen Jahres war ein bis heute unbekannter Mann von vier Personen am Bahnhof Gütersloh bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt worden. Der Verletzte verschwand am nächsten Tag unerkannt aus dem Krankenhaus.

Darüber hinaus suchte die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit einem weiteren Haftbefehl nach dem Gütersloher. Er hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Gütersloh wegen Drogenhandels nicht bezahlt. Die offenen 1350 Euro konnte der deutsche Staatsangehörige auch jetzt nicht aufbringen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Brackwede gebracht, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen muss.

