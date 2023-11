Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Pforzheim (ots)

Am Samstagmittag (11.11.2023) kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Demnach befuhr ein 78-jähriger Citroen Fahrer in Pforzheim die Hohenzollernstraße in stadtauswärtige Richtung. Ebenfalls auf der Hohenzollernstraße kam ihm der beteiligte Motorradfahrer entgegen gefahren. Der Citroen Fahrer wollte nach links auf die Bayernstraße abbiegen, übersah aber hierbei den 53-jährigen Motorradlenker, sodass es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge kam. Hierbei zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu, er wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Citroen blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Schaden von ca. 4000 Euro, am Krad, das abgeschleppt werden musste, ca. 5000 Euro.

