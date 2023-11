Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit E-Scooter und VW Golf - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

(Pforzheim) Am Freitag gegen 18.10 Uhr kam es in Brötzingen auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße, in der Nähe der Frankstraße und des aktuell stattfindenden Martinimarktes zu einem Verkehrsunfall. An dem Verkehrsgeschehen war ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooter und der 21-jährige Führer eines schwarzen VW Golf beteiligt. Der Fahrer des Zweirades wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 1863111 bei der Verkehrspolizei zu melden. Von Interesse wären auch die Angaben der erstversorgenden Dame, die angab, im Krankenhaus Siloah zu arbeiten.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

