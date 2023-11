Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Dienstbezirk Polizeipräsidium - Kampf gegen Einbrecher: Polizeipräsidium Pforzheim beteiligt sich mit 100 Polizisten an länderübergreifenden Schwerpunktaktionen

Dienstbezirk Polizeipräsidium (ots)

Mit über 100 Beamten hat sich das Polizeipräsidium Pforzheim an zwei länderübergreifenden Schwerpunktaktionen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen beteiligt.

Wohnungseinbrüche beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich. Neben dem materiellen Schaden leiden Betroffene nicht selten unter langfristigen psychischen Problemen, die durch das Verletzen der Privatsphäre und die Furcht vor einem erneuten Einbruch verursacht werden. Um Einbrüche möglichst schon vorher zu verhindern sowie Täter zu entdecken, haben die Beamten des Polizeipräsidiums Pforzheim mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder ein ganz besonderes Auge auf Wohnhäuser und andere Gebäude. Teil dieses polizeilichen Engagements waren die beiden länderübergreifenden Schwerpunktkontrollen, die am 26. Oktober sowie an diesem Mittwoch stattgefunden haben. Mit über 100 Einsatzkräften waren Schutz- und Kriminalpolizei im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums an den beiden Tagen im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Dabei wurden die Beamten des Polizeipräsidiums auch von mehreren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Bundespolizei unterstützt.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamten an beiden Tagen insgesamt rund 600 Personen und fast 300 Fahrzeuge. In einem Fall entdeckten die Einsatzkräfte eine kleinere Menge an Drogen und nahmen in der Folge eine Person vorläufig fest. Da die Polizisten auch den Straßenverkehr fest im Blick hatten, deckten sie während ihrer Kontrollen mehrere Verkehrsdelikte auf - darunter eine Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ein Einbrecher ging den Einsatzkräften zwar dieses Mal nicht ins Netz, aber die Beamten werden ihre verstärkten Präsenzmaßnahmen über die dunkle Jahreszeit hinweg fortsetzen. In mehreren Fällen laufen zudem Ermittlungen, um auch möglichst viele Einbrecher schnell dingfest zu machen.

Der Fokus der Kontrollaktionen lag nicht nur auf der Tätersuche, sondern auch auf der Prävention von Einbrüchen. Deshalb war auch das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Pforzheim in die Aktionen eingebunden. Dabei informierten die besonders geschulten Beamten über die Verhinderung von Einbrüchen und verteilten einiges an nützlichem Informationsmaterial an Bürger.

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Termine können über die Rufnummer 07231 186-1201 vereinbart werden.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Netzseite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz.

Sensibilisieren Sie bitte Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim auch ein Hinweisbild ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit") erstellt, das zum Herunterladen auf der folgenden Seite bereitgestellt wird: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich dieses Bild herunter und teilen Sie dieses über Ihre Kanäle in den sozialen Medien (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.).

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell