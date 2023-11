Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Frau leblos aufgefunden

Mühlacker (ots)

Eine 47-jährige Frau ist am Freitagabend in ihrer Wohnung in Mühlacker leblos aufgefunden worden und mittlerweile verstorben. Eine weitere Frau befindet sich derzeit im Krankenhaus.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die 47-Jährige einer Kohlenmonoxidvergiftung erlegen ist. Als Grund hierfür steht ein Defekt an einer mit Gas betriebenen Heizungsanlage im Raum. Nachdem die 47-Jährige gegen 19 Uhr entdeckt worden war, wurde sie vom hinzugeeilten Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Eine auch in der Wohnung befindliche 22-Jährige kam mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus. Das Anwesen wurde vorsichtshalber geräumt. Weitere Bewohner des in der Pforzheimer Straße befindlichen Mehrfamilienhauses kamen bei Bekannten unter oder wurden von der Stadt Mühlacker mit einem Schlafplatz versorgt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse dauern an.

