POL-OF: Raubüberfall in Wohnung:Seniorin im Schlaf überrascht; Unfall mit hohem Sachschaden; Einbruch in Einfamilienhaus und mehr

1. Raubüberfall in Wohnung: Seniorin im Schlaf überrascht / Kripo bittet um Zeugenhinweise - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(lei) Schmuck und Bargeld haben zwei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen im Zuge eines nächtlichen Einbruchs in ein Wohnhaus in der Goethestraße erbeutet. Dabei überraschten sie ganz offensichtlich auch eine Hausbewohnerin, die zum Zeitpunkt der Tat im Bett lag und schlief. Aufgrund der Vorgehensweise der Täter gegenüber der Frau ermittelt die Kriminalpolizei nun unter anderem wegen Raubes und bittet um Hinweise zu dem Duo. Die beiden Unbekannten hatten gegen 4 Uhr zunächst ein Kellerfenster aufgehebelt und sich hierüber offensichtlich Zugang in das Einfamilienhaus mit 30er-Hausnmmer verschafft. Im Schlafzimmer überwältigten sie dann die Seniorin und forderten sie unter Anwendung körperlicher Gewalt zur Preisgabe von Verstecken von Wertsachen auf. Mit der aufgefundenen Beute flohen die beiden Räuber, zu denen bislang keine weitere Beschreibung vorliegt, kurz danach aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und kam kurzzeitig in ein Krankenhaus. Die Beamten bitten nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfall mit hohem Sachschaden - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Seligenstadt

(cb) Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Unfallverursachter, welcher am Samstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 3 einen grauen Porsche abdrängte und dadurch einen Unfall verursachte. Der 58-jährige Fahrer des grauen 911 Turbo wurde gegen 19.40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Seligenstadt, Fahrtrichtung Köln, durch den Unbekannten auf dem linken von drei Fahrspuren nach links abgedrängt, sodass der Porsche mit der Betonschutzplanke kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die mittlere Fahrspur geschleudert und stieß dort mit einem schwarzen Honda Civic zusammen. Nach dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, mussten der Porsche sowie der Honda abgeschleppt werden. Am grauen 911 Turbo entstand ein Sachschaden von etwa 120.000 Euro und am schwarzen Civic ein Schaden von ungefähr 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 an die Polizeiautobahnstation in Langenselbold zu wenden.

3. Hinweise erbeten: Außenspiegel beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte zwischen Mittwoch (3. April) und Freitag (5. April) einen im Schönburgring (einstellige Hausnummern) abgestellten braunen Renault Megane und beschädigte dabei den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Anschließend flüchtete der bis dato Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Heusenstamm/Rembrücken

(jm) Ein Einfamilienhaus im Lärchenweg wurde in der Nacht zum Sonntag zum Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 23 und 5.15 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus in den 30-er Hausnummern, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, entwendeten sie letztlich mehrere Bekleidungsstücke, Designerbrillen sowie einen Fahrzeugschlüssel. Im weiteren Verlauf öffneten sie das vor dem Haus parkende Fahrzeug und nahmen daraus Bargeld mit. Der Sachschaden wird auf ungefähr 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Brand in Doppelhaushälfte - Mühlheim

(cb) Am Montagmorgen kam es in der Rumpenheimer Straße (einstellige Hausnummern) zum Brand einer Doppelhaushälfte. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer gegen 5 Uhr im Erdgeschoss im dortigen Wohnzimmer aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Zimmer sowie die umliegenden Gebäude verhindern. Durch die starke Rußentwicklung und die Löscharbeiten ist das Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ermittler des Fachkommissariates haben die Ermittlungen bezüglich der noch gänzlich unklaren Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

6. Wer streifte den weißen Hyundai und flüchtete? - Rodgau/ Nieder-Roden

(cb) Die Polizei in Heusenstamm sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, welche sich am Wochenende in der Frankfurter Straße (90er Hausnummern) ereignet hat. Der Fahrzeughalter eines weißen Hyundai parkte sein Auto Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, am Straßenrand. Als er am Sonntag, gegen 19.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt und der Heckscheinwerfer beschädigt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 7.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

