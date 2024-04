POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 14.04.2024

Hasselroth / Niedermittlau (ots) - Am gestrigen Freitag kam es gegen 13 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford Focus bog von der K862 kommend in Richtung Niedermittlau-Bahnhofssiedlung ab. In diesem Moment überquerte ein 80-jähriger Radfahrer die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Radfahrer wurde verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus ...

