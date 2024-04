Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Motorradfahrer verletzt- Verursacher fährt davon; Streitigkeiten auf Parkplatz eines Einkaufmarktes und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Motorradfahrer verletzt- Verursacher fährt davon - Bundesstraße 45/Gemarkung Hanau

(jm) Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 45, bei der zwei Motorradfahrer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren kurz nach 7 Uhr ein 23 sowie ein 31 Jahre alter Motorradfahrer hintereinander und leicht versetzt auf dem mittleren der drei Fahrspuren in Richtung Fulda unterwegs. Kurz nach dem Tannenmühlkreisel wechselte ersten Angaben zufolge ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Kleinbus mit Aufschrift gehandelt haben soll, von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen in Richtung Abzweigung Bundesstraße 43a. Der vordere Kradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und schleuderte nach links in die Mittelleitplanke. Der dahinterfahrende 31-Jährige musste ebenfalls stark abbremsen und kam zu Fall. Der weiße Wagen sei jedoch ohne anzuhalten weitergefahren. Die beiden Zweirad-Lenker wurden im Anschluss in einem Rettungswagen behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem weißen Kleinbus sowie dessen Fahrerin oder Fahrer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Zeugensuche: Scheinwerfer von Sprinter ausgebaut - Hanau/Steinheim

(jm) Unbekannte haben die Scheinwerfer eines in der Uferstraße im Bereich der 40er-Hausnummern abgestellten Mercedes Sprinter ausgebaut und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 13 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Die Täter hatten eine Scheibe auf der Fahrerseite entnommen und zudem die Frontstoßstange des weißen Wagens beschädigt. Der entstandene Schaden am Sprinter beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Streitigkeiten auf Parkplatz eines Einkaufmarktes - Gründau/Lieblos

(jm) Nach Streitigkeiten auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes im Meerholzer Landweg am Donnerstagabend hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen bezahlte ein 53 Jahre alter Mann seine Ware und passierte gegen 18.35 Uhr den Kassenbereich. Die Angestellte soll den Kunden aufgefordert haben, seinen Rucksack zu öffnen. Hiernach kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die sich bis auf den Parkplatz verlagerten. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Mitarbeiterin unter anderem mit einer leeren Plastikflasche körperlich angegangen und zudem beleidigt haben. Ein Zeuge eilte der Dame zur Hilfe und hielt den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen erhielt der 53-Jährige einen Platzverweis. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Die Angestellte erlitt durch den Vorfall unter anderem Schürfwunden an der Hand. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Diebe stahlen Stromaggregat - Maintal/Dörnigheim

(jm) Ein Stromaggregat haben Unbekannte am Donnerstagabend von einer Baustelle in der Bahnhofstraße im Bereich der 120er-Hausnummern erbeutet. Zwischen 19 und 22.45 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände und öffneten den Container. Der Wert der Beute liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Offenbach, 12.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell