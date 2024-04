Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Hochhaus in der Fritz-Remy-Straße: Bewohner unverletzt; Einbruch in Bürohaus; Zeugensuche: Illegal Müll entsorgt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Kreis Offenbach

1. Brand in Hochhaus in der Fritz-Remy-Straße: Bewohner unverletzt - Offenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Brand in der Fritz-Remy-Straße (einstellige Hausnummern) in einem dortigen Hochhaus. Die Anwohnerin und ein Kleinkind, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung im 12. Stock befanden, konnten diese eigenständig verlassen. Sie wurden vor Ort in einem Rettungswagen untersucht und anschließend entlassen. Offenbar brach der Brand im Schlafzimmer aus; die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aufgrund des Feuers ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Unterbringung der Mieter der betreffenden Wohnung wird durch die Stadt Offenbach organisiert.

2. Einbruch in Bürohaus - Offenbach

(jm) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Donnerstag durch ein Fenster in ein Bürogebäude im Siegmund-Merzbach-Platz ein. Zwischen 18 und 6 Uhr schlugen die Täter zunächst ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchwühlten anschließend sämtliche Schubladen nach Wertgegenständen. Nach erster Nachschau stahlen sie unter anderem einen Laptop, Schreibwarenartikel und ein Digitalmessgerät im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeugensuche: Illegal Müll entsorgt - Seligenstadt

(fg) Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt derzeit die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. In der Zeit zwischen Montagmorgen, 8 Uhr und Donnerstagnachmittag, 18 Uhr, haben Unbekannte in der Zufahrt in den Waldweg "Lange Schneise" (gegenüber der Einfahrt zur Rastanlage Weiskirchen) an der Landesstraße 2310 eine größere Menge Eternitplatten entsorgt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter und die Herkunft der Platten vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 12.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell