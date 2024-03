Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Holzdiebstahl

Hillerse (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 05.03., auf Mittwoch, dem 06.03., in der Zeit von 23:35 bis 01:39 Uhr entwendeten drei bislang unbekannte Täter etwa 5 Kubikmeter Holz von einem Holzstapel in einem Waldstück bei Hillerse, das sich in der Verlängerung der Rolfsbütteler Straße zwischen den Ortschaften Hillerse und Rolfsbüttel befindet. Bei dem Fahrzeug der Täter handelte es sich mutmaßlich um einen VW Caddy.

Der Wert des entwendeten Holzes beträgt ca. 400 Euro.

Die Polizei in Meinersen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der Tatnacht oder unmittelbar zuvor Unregelmäßigkeiten oder ein VW Caddy aufgefallen ist oder die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen unter Tel.: 05372 97330 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell