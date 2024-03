Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Neudorf-Platendorf (ots)

Bereits am Samstag, dem 02.03.2024, gegen 20:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße von Schönewörde in Richtung Triangel. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Mooreiche", etwa in Höhe der Dorfstraße 148, geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Betonpollern und einem Verkehrsschild.

Durch die Kollision entstand an der rechten Fahrzeugseite und am Vorderrad des Pkw erheblicher Schaden. Unbeteiligte Zeugen beobachteten drei Männer beim Reifenwechsel an einem weiß/silbernen Pkw und Sammeln von Fahrzeugteilen am Unfallort.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte der verursachende Pkw nicht mehr angetroffen werden. Es wurden jedoch Fahrzeugteile entdeckt, die auf den Fahrzeughersteller Volkswagen zurückzuführen sind.

Die Polizei in Weyhausen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zu den drei Männern. Möglicherweise ist Zeugen ein weiß/silberner VW mit massiven Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei Weyhausen unter Tel.: 05362 947980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell