Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Einbruch in Kiosk am Badesee

Neuburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschafften sich am Wochenende mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Kiosk am Badesee in Neuburg. Dort wurden mehrere Flaschen Alkoholika und Lebensmittel entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

