POL-GF: Polizeibeamte außer Dienst melden unbelehrbaren Ladendieb

Isenbüttel (ots)

Eine 35-jährige Polizistin aus Gifhorn befand sich am Donnerstag, dem 07.03.2024, gegen 12:24 Uhr privat im Discounter am "Reuteranger" in Isenbüttel. Dort beobachtete sie zwei Männer, die sich auffällig im Markt verhielten, und rief daraufhin ihre Kollegen von der Polizei Meine hinzu.

Den Beamten aus Meine gelang es bei ihrem Eintreffen am Discounter, einen der beobachteten Männer zu stellen. Bei dem 39-jährigen Beschuldigten wurden drei Flaschen Whisky und verschiedene Nahrungsmittel gefunden, die er zuvor im Laden gestohlen hatte. Der zweite Täter konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der 39-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Um 16:12 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Polizeibeamter aus Meine, der ebenfalls in seiner Freizeit unterwegs war, den ihm bereits bekannten 39-jährigen Beschuldigten bei einem anderen Discounter in der Moorstraße in Isenbüttel.

Erneut kamen die Beamten der Polizei Meine hinzu und kontrollierten den Beschuldigten. Dieser führte erneut Diebesgut in Form von zwei Flaschen Whisky und verschiedenen Nahrungsmitteln bei sich, die er zuvor im Discounter gestohlen hatte.

Der Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen um weitere Taten zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell