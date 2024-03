POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz

Wesendorf (ots) - Am Donnerstag, dem 07.03.2024, kam es in der Zeit von 11:30 bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesenstraße 2 in Wesendorf. Die Geschädigte parkte ihren VW Polo in einer Parklücke vor der Samtgemeinde. Als sie nach rund einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Türgriff ihrer Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom ...

mehr