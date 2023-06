Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kollision zwischen Mofa und Fahrrad endet mit Verletztem

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, 08.06.23, 01.50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Arnsberger mit seinem Mofa in Niedereimer den Ruhrtalradweg in Fahrtrichtung Bruchhausen. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Fahrrad den Ruhrtalradweg in Gegenrichtung. In seinem Beisein befand sich ein Zeuge, welcher ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Am Mofa des 21-Jährigen war die Beleuchtung nicht eingeschaltet, sodass die Radfahrer das Fahrzeug erst sehr spät sehen konnten. Der Mofafahrer sowie der 46-jährige Radfahrer kollidierten frontal. Hierdurch wurde der 21-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus wurde ihm wegen festgestelltem Alkoholgenuss eine Blutprobe entnommen. Der Radfahrer blieb unverletzt. (tk)

