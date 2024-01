Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hakenkreuzschmiererei am Gymnasium Saarburg

Saarburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 09.01.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, den 10.01.2024, 08:40 Uhr kam es im Bereich des Gymnasiums Saarburg zu einer Graffiti-Schmiererei durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Hierbei wurden an einem Treppenaufgang der zur Heckingstraße gelegen ist, zwei Symbole in schwarzer Farbe angebracht.

Zum Einen handelt es sich um ein spiegelverkehrt angeordnetes Hakenkreuz, zum anderen um den Schriftzug "Joni Sins".

Durch die Polizei Saarburg wurde eine Strafanzeige gegen unbekannt gefertigt, die Ermittlungen dauern an.

Die Schriftzüge wurden durch einen Mitarbeiter des Gymnasiums entfernt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher oder auf den Schriftzug "Joni Sins" geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der u.g. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

