Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der B419

Palzem (ots)

Am Dienstag, 09.01.2024 kam es gegen 15:20 Uhr auf der B 419 unmittelbar hinter der Ortslage Palzem in Fahrtrichtung Landesgrenze Saarland zu einem schweren Verkehrsunfall, wodurch insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die vier Insassen, verteilt auf drei beteiligte PKW, mussten durch die eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Bezüglich des genauen Unfallhergangs und der genauen Verletzungsfolgen dauern die Ermittlungen an. Unfallursächlich dürfte ein Fehler beim Überholen eines der beteiligten Fahrer gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000EUR.

Im Einsatz befanden sich die AirRescue Luxemburg, zwei Rettungswagen und ein Notarzt des DRK, 35 Kräfte der Feuerwehren Palzem mit Ortsteilen, Wincheringen und Nennig, die Straßenmeisterei Saarburg sowie die Polizei Saarburg.

