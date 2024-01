POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Baumholder (ots) - Seit dem Sommer 2023 wurden bei Bewohnern in der Schwärzgrub mehrmals gelöste Radmuttern festgestellt. Hierbei sind beide Fahrzeuge der Familie betroffen. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils zweimal gelöste Radmuttern an unterschiedlichen Reifen bemerkt, zuletzt am 03.01.2024. Bisher war bei einer Tat jeweils ein Reifen gelöst, mehrere Monate später dann ein weiterer. Aufgrund der bisher bekannten Umstände scheint eine technische Ursache ...

