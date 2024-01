POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt mit dem eigenen Kind auf dem Rücksitz

Wasserliesch (ots) - Am Sonntag, 07.01.2024, 15.17 Uhr wurden durch eine Spaziergängerin in der Ortslage Wasserliesch rechtsradikale Schriftzüge im Bereich der Fußgängerunterführung zwischen Windgasse und Marktplatz festgestellt. Mit Sprühfarbe wurden die Zeichen "H.H.", "88" und "SS"-Runen an die dortige Wand aufgetragen. Hinweise zu einem möglichen Täter ...

