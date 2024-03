Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Teure Fahrt unter Alkohol

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (08.03.2024) gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 58-jährigen PKW Fahrer in der Ortslage Langenwolschendorf, Heinrich-Wobst-Straße, und stellten fest, dass der Mann mit 0,59 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,58 Promille, womit der Mann gegen die 0,5 Promillegrenze verstieß. Da der Mann schweizer Staatsbürger war, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe der Geldbuße gemäß Bußgeldkatalog und den Auslagen erhoben, was einer Summe von über 500 Euro entsprach. <BF>

