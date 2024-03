LPI-G: Brand in Firmengelände

Greiz (ots) - Greiz. Als Beamte der Polizei Greiz am 07.03.2024 gegen 22:20 Uhr einen 46-jährigen Mann am Dr. Rathenau Platz in Greiz kontrollierten, fanden sie ein verbotenes Einhandmesser auf. Da dies nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand ist, wurde das Messer beschlagnahmt und gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

