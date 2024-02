POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Weisenheim am Berg / Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Sonntag, 04.02.2024 gegen 22:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Grünstadt über Notruf, dass er von einem Pkw verfolgt und genötigt werde. Der 35-jährige Geschädigte gab an, sich aktuell mit seinem Pkw auf der K1 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim an der Weinstraße zu ...

mehr