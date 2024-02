Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr

Weisenheim am Berg / Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 04.02.2024 gegen 22:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Grünstadt über Notruf, dass er von einem Pkw verfolgt und genötigt werde. Der 35-jährige Geschädigte gab an, sich aktuell mit seinem Pkw auf der K1 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim an der Weinstraße zu befinden. Der hinter ihm fahrende 3er BMW würde sehr dicht auffahren, ständig die Lichthupe betätigen und versuche ihn mehrfach zu überholen, indem er über eine längere Strecke parallel neben ihm fährt. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des genannten Kennzeichens des BMW, konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des grauen 3er BMW gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell