POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahren unter Drogeneinfluss sowie ohne Versicherungsschutz Gemarkung Ludwigshafen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.02.2024 um 02:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger aus Worms mit seinem Daihatsu in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten drogenbedingte Auffälligkeiten bei diesem festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen THC, Amfetamin und ...

