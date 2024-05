Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Gemeinschaftsschule

Gersheim (ots)

In der Nacht vom Samstag, 11.05.24, auf den Sonntag, 12.05.24, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer der Außen-ände der Gemeinschaftsschule in Gersheim.

Ein bislang unbekannter Täter sprühte im Tatzeitraum ein ca. 2x2m großes Graffiti an die Außenwand. Hierdurch entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell