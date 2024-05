Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 11.05.2024 auf den 12.05.2024 kam es im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem Gelände des Polizeipostens in Bexbach zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter betritt hierbei den Vorplatz des Polizeipostens (Schulze-Delitzsch-Straße 4) und wirft dort sämtliche Mülltonnen um. Weiterhin begibt sich dieser zu den zwei auf dem Gelände befindlichen Sitzbänken und beschädigt diese auf eine bislang unbekannte Art und Weise, sodass an beiden Bänken Sachschaden entsteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell